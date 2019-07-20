Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Авто
УАЗ рассказал о заливщике швов на базе «Головастика»
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью
«В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:20
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Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»
Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак».
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Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Политика
Количество нарушений на выборах в Раду возросло до 382
Полиция по состоянию на 11:00 зафиксировала 382 сообщения о нарушениях в ходе выборов в Верховную раду Украины.
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Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Политика
На Украине открылись избирательные участки
На Украине начались досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки будут работать до 20 часов (время совпадает с московским).
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Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей с ОВЗ
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено вчера в 00:53
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Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми
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Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Полиция обнаружила тело пропавшего в Польше российского мальчика
Малолетнего 10 июля из посёлка Гроджиск Мазовецкий забрал отец и увёз в неизвестном направлении.
Обновлено вчера в 10:58
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Обновлено в 03:54
Космос
Британец снял с Земли стыковку «Союз МС-13» с МКС
Британец Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" и Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 05:16
Транспорт
30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah
Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Михаил Задорнов родился сегодня
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Природный пожар в Оренбургской области локализован
Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.
Обновлено вчера в 01:10
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено 19 июля в 09:37
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35