Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

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