Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
Обновлено в 06:30
Политика
Возбуждено 10 уголовных дел из-за нарушений на выборах в Раду
Украинская полиция открыла 10 уголовных дел из-за инцидентов, которые произошли на парламентских выборах.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Украинские военные нарушили режим прекращения огня, начавшийся в полночь.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено 19 июля в 15:28
Армия и оружие
В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью
«В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
F-35 или МиГ-35: какой истребитель оказался лучше
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала себя хулиганкой
Ксения Собчак разразилась гневным постом на своей странице в социальных сетях.
Обновлено в 06:22
Футбол
В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНом
Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено в 02:46
Политика
Саакашвили поддержал Зеленского и снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено 19 июля в 23:20
Футбол
Бурмистров: «Убери Фернандо из „Спартака“ – получится команда второй восьмёрки»
Москвичи победили 1:0 благодаря голу Жиго на последней минуте. Бурмистров отметил, что Спартак бояться не имеет смысла, так как это смешно.
Обновлено в 06:29
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде
Температура воздуха ночью днем — 24-26 °С. Как писали Юга.ру, синоптики предсказали дождливую погоду и похолодание 20-21 июля во всем регионе.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке.
Обновлено 19 июля в 12:00
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы
Отправленная на перехват венесуэльская авиация установила, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся «летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США».
Обновлено вчера в 22:10
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Порошенко на выборах Рады пообещал «остановить пророссийский реванш»
"Проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить пророссийский реванш", - заявил Порошенко.
Обновлено в 06:26
Общество
Роскомнадзор заблокировал более 30 тысяч онлайн-казино
По данным пресс-службы Роскомнадзора с начала 2019 года ведомством было закрыто более 30 тысяч сайтов, причастных к нелегальным онлайн-казино.
Обновлено в 04:20
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Министр финансов Великобритании уйдет в отставку из-за Бориса Джонсона
Британский министр финансов Филип Хаммонд заявил, что покинет свой пост после того, как Бориса Джонсона объявят новым премьер-министром, сообщает Sky News.
Обновлено в 06:28
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58