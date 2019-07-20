Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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