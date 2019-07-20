Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости вчера в 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Кроссовер Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам
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На участке в школе города Бахмут в Донецкой области Украины члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования на выборах в Верховную раду, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
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Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней
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Появилось видео, как тренер упрашивает Дадашева остановить бой
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Журналисты побывали выставках MILEX–2019 и «Армия-2019» и выбрали самые интересные транспортные средства.
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Обновлено вчера в 18:36