Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
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Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
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Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
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Правительство соберет данные о россиянах на одном сайте
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Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
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Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
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В США из-за жары погибли шесть человек
Аномально жаркая погода стала причиной гибели по меньшей мере шести человек в разных штатах США.
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Невероятный прорыв, открыта новая форма Гелия
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Росгвардия: задержаний на митинге в Москве не было
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[SDCC 2019] Трэш и угар в трейлере финального сезона «Проповедника»
Проповеднику из Техаса Джесси Кастеру (Доминик Купер) в четвертом сезоне предстоит иметь дело не только с вампирами и ангелами, но и с Богом, новым правителем Ада Гитлером и динозаврами.
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Два человека ранены при стрельбе у гостиницы в Тверской области
Как сообщает портал Tvernews.ru, неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего два человека получили ранения.
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Иран захватил два британских танкера в Ормузском проливе
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GeForce RTX 2080 Ti «тянет» Gears 5 на 60 fps в 4K при настройках Ultra
Как и в Gears of War 4, в «пятёрке» есть встроенный инструмент для тестирования производительности, который показывает, как игра будет работать, к примеру на NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
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На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка
В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка.
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Авто
В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake
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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600
Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
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Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
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На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
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