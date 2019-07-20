Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордРИА Новости 12:23
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
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Происшествия
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Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
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Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
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На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
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Опубликован рейтинг автомобилей-первооткрывателей
Первым автомобиль Benz Patent-Motorwagen был создан Карлом Бенцем (1844–1929) в 1886 году.
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Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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На Приморье надвигается тайфун «Данас»
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