Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости. На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Происшествия Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Происшествия Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность По информации концерна "Росэнергоатом", все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после произошедшей 18 июля остановки трех из них, вызванной коротким замыканием.

Авто Honda отзывает с китайского рынка почти сто тысяч автомобилей Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Политика В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы Владимир Путин сообщил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет введена электронная виза.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Политика Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.

Происшествия Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые Огонь велся по жилому массиву города из минометов. При обстреле погибла женщина, а в числе раненых есть ребенок 2015 года рождения.

Общество British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Кино HBO показала официальный трейлер «Хранителей» На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».

Футбол Кононов: «Ребята решили играть на удержание, это неправильно» Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Команда должна продолжать играть в футбол, который мы играли на протяжении 90 минут.

Политика Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Происшествия В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.