Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордИзвестия 12:52
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС. По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля).
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.ТАСС08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Наука
В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы
Обновлено 18 июля в 08:20
Экономика
В Ленобласти сократилась задолженность за газ на 40%
Губернатор призвал компанию начать работу по снятию технологических ограничений, а комитету по ТЭК поручил эффективнее привлекать инвесторов, чтобы переводить котельные на газ.
Обновлено в 02:36
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Политика
Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского
Пушков написал твит, в котором заметил, что непонятно, к каким решениям Зеленского нужно относиться серьезно, если украинские политики называют их цирком.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области
Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Шестерых контрабандистов с сиропом от кашля задержали в Китае
Шестерых подозреваемых с сиропом от кашля, в состав которого входит опиат кодеин, задержали на юге Китая.
Обновлено в 13:06
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Футбол
Гончаренко сделал выводы после поражения ЦСКА от «Крыльев Советов»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, какие выводы сделал после поражения от «Крыльев Советов» в матче первого тура чемпионата России.
Обновлено в 12:10
Политика
Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму
Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 14:15
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации после падения со сцены
Народная артистка СССР упала со сцены во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве 18 июля.
Обновлено 18 июля в 23:43
Политика
На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах
Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета
В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом
24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».
Обновлено в 12:03
Спорт
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Обновлено в 13:39
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Технологии
США могут запретить Huawei приобретать американские патенты
В свою очередь представители китайской компании уже прокомментировали новый закон, отметив, что он может привести к негативным для Америки последствиям.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела киевскими силовиками
Один мирный житель погиб, четверо ранены в результате обстрела Первомайска в Луганской народной республике со стороны Воруженных сил Украины.
Обновлено в 14:11
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01