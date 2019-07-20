Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордИзвестия 12:52

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС. По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля).
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Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.
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