Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны.

с чего всё началось

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС. По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля).

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

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