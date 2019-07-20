Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордИзвестия 12:52
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС. По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля).
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Футбол
«Барселона» отправилась в Японию без Месси и Суареса
Стоит отметить отсутствие Луиса Суареса и Лионеля Месси. Ожидается, что оба участника Кубка Америки-2019 присоединятся к команде в августе.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии ВСУ
"По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Горловки, Зайцево и села Безыменное на юге ДНР, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия", - сказано в сообщении.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Футбол
Сергей Хусаинов: «За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота „Ростова“ и не ставит в ворота „Спартака“»
Защитник нарушал правила, играл не в мяч. Но ведь нужно было ставить 11-метровый и в ворота "Спартака", – сказал Хусаинов.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Игры
Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch
В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поэже, чем ожидалось.
Обновлено в 14:53
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 13:53
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено 18 июля в 12:00
Кино
Брюс Ли в «Матрице» — нейросеть DeepFake снова заменила лица
На YouTube-канале Ctrl Shift Face появилось свежее видео со знаменитой тренировкой Нео из фильма «Матрица».
Обновлено в 15:28
Общество
Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
Обновлено в 13:51
Общество
Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником
Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено в 14:22
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Космос
США планируют отправить астронавтов в космос на своей ракете
США в 2020 году смогут отправлять в космос своих астронавтов на ракете собственного производства.
Обновлено в 15:34
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Экономика
РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина
Обновлено в 09:27
Спорт
Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира
Обновлено в 14:15
Здоровье
Медики: Школьные каникулы вредят психическому здоровью
Американские исследователи недавно доказали, что после возвращения с длинных каникул и у детей, и у преподавателей, которые несколько месяцев отдыхали от умственной деятельности, возникает чрезмерная нагрузка на мозг.
Обновлено в 06:34