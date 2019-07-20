Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекордИзвестия 12:52

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС. По данным агентства, операторы грузинских АЗС подняли цену на топливо в среднем на 5 тетри (1,3 рубля).
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В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

РБК13:44

Бензин в Грузии подорожал до исторического максимума

News.ru08:35

Рост цен на бензин в Грузии связали с антироссийскими выступлениями

РЕН ТВ10:16

Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России

Lenta.ru09:29

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

РИА Новости12:23

Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

ТАСС08:05

В Грузии подорожал бензин

Sputnik Грузия07:58
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Футбол

«Барселона» отправилась в Японию без Месси и Суареса

Стоит отметить отсутствие Луиса Суареса и Лионеля Месси. Ожидается, что оба участника Кубка Америки-2019 присоединятся к команде в августе.
Обновлено в 11:48
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Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В ДНР заявили о появлении под Горловкой артиллерии ВСУ

"По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Горловки, Зайцево и села Безыменное на юге ДНР, тем самым спровоцировать нас на ответный огонь и впоследствии, с привлечением средств массовой информации, обвинить в срыве перемирия", - сказано в сообщении.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Футбол

Сергей Хусаинов: «За одинаковые фолы судья ставит пенальти в ворота „Ростова“ и не ставит в ворота „Спартака“»

Защитник нарушал правила, играл не в мяч. Но ведь нужно было ставить 11-метровый и в ворота "Спартака", – сказал Хусаинов.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес

Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Виктория действительно скоро станет студенткой. Недавно телезвезда похвасталась, что дочь окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Игры

Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch

В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поэже, чем ожидалось.
Обновлено в 14:53
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено в 13:53
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено 18 июля в 12:00
Кино

Брюс Ли в «Матрице» — нейросеть DeepFake снова заменила лица

На YouTube-канале Ctrl Shift Face появилось свежее видео со знаменитой тренировкой Нео из фильма «Матрица».
Обновлено в 15:28
Общество

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
Обновлено в 13:51
Общество

Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником

Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Космос

Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Политика

Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы

Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Наука

Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта

В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено в 14:22
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Космос

США планируют отправить астронавтов в космос на своей ракете

США в 2020 году смогут отправлять в космос своих астронавтов на ракете собственного производства.
Обновлено в 15:34
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Политика

Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

Обновлено вчера в 15:49
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Экономика

РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина

Обновлено в 09:27
Спорт

Великая уступила Харлан в финале чемпионата мира

Обновлено в 14:15
Здоровье

Медики: Школьные каникулы вредят психическому здоровью

Американские исследователи недавно доказали, что после возвращения с длинных каникул и у детей, и у преподавателей, которые несколько месяцев отдыхали от умственной деятельности, возникает чрезмерная нагрузка на мозг.
Обновлено в 06:34
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