Энергетика
Цены на бензин растут по всей РоссииGazeta.SPb вчера в 10:07
В Петрозаводске бензин стоит 41,71 рубль, по данным Karelinform.ru. С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%. По данным в сети, средняя стоимость литра Аи-95 в Петербурге составляет 46,2 рубля.
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Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
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Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
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Политика
СВР знает о новых планах кибератак на Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
На Ближний Восток отправят военную помощь
США предъявили новые доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры Пентагон уже в ближайшее время отправит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе.
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Общество
Больше не Иваново: Названы главные «города невест» в России
После Волгограда свадебной атрибутикой больше всего интересовались в Краснодаре (притом что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 24,7 процента), Барнауле и Саратове.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
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Обновлено в 03:49
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
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Одна из любимых российских певиц Нюша решила порадовать поклонников откровенной фотографией — звезда поделилась в Instagram снимком в белье.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Политика
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма.
Обновлено в 04:13
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Энергетика
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Бывший глава Свердловской ЖД покончил с собой
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 команд
Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность отказа от идеи расширения до 18 команд.
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Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Футбол
Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Купюры российского «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии.
Обновлено в 03:54
Политика
Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы
Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут трудные годы на президентском посту.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписался из больницы
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Экс-президент Египта умер во время суда
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Обновлено вчера в 12:36
ЖКХ
От взносов на капремонт освобождена еще одна категория льготников
Речь идет о Героях СССР, Героях РФ, полных кавалерах ордена Славы и проживающих с ними членах их семей Еще одна категория льготников освобождается от взносов на капитальный ремонт, сообщает Российская газета.
Обновлено в 03:56
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество
Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат
Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Интернет
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Кино
Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину
Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
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Шоу-бизнес
Собчак публично высказалась о романе с Богомоловым
Ксения Собчак в Сети опубликовала возмущенный комментарий из-за того, что снимок, на котором она запечатлена с режиссером Константином Богомоловым, попал на обложку одного из российских журналов.
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