Энергетика
Цены на бензин растут по всей РоссииGazeta.SPb 10:07
В Петрозаводске бензин стоит 41,71 рубль, по данным Karelinform.ru. С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%. По данным в сети, средняя стоимость литра Аи-95 в Петербурге составляет 46,2 рубля.
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