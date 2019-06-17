Энергетика

Цены на бензин растут по всей РоссииGazeta.SPb 10:07

В Петрозаводске бензин стоит 41,71 рубль, по данным Karelinform.ru. С 3 по 9 июня в 58 регионах РФ выросли цены на топливо, передает Росстат. За одну неделю в Петербурге цены подскочили на 0,3%. По данным в сети, средняя стоимость литра Аи-95 в Петербурге составляет 46,2 рубля.
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Цены на бензин в регионах резко взмыли вверх

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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