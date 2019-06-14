Энергетика

Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеекМосковский Комсомолец 14 июня в 22:54

Средняя розничная цена бензина марки Аи-92 повысилась на 12 копеек, до 42,09 рубля за литр, Аи-95 подорожал на 13 копеек, до 45,43 рубля за литр, а Аи-98 — на 3 копейки, до 50,94 рубля за литр.
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