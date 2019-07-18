Энергетика
Цены на бензин перестанут дорожатьDeita.ru вчера в 00:15
18 июля депутаты рассмотрят инициативу, позволяющую снизить влияние на внутренние розничные цены на топливо со стороны мировых цен на нефть. Такой цели законотворцы намерены добиться за счёт донастройки действующего механизма стабилизации цен на бензин и дизель.
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с чего всё началось
Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.Государственная Дума РФвчера в 07:48
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Благодаря новым функциям и новой трансмиссии Smartstream, которая заменила предыдущую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, Accent 2020 имеет расход топлива в 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.
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Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
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Умер Лучано Де Крешенцо, итальянский писатель и режиссер
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На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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Армия и оружие
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
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Власти Подмосковья рассказали о программах поддержки медиков
Власти работают над программами поддержки врачей и привлечением специалистов в Московскую область.
Обновлено вчера в 14:25
Наука
Физики описали смерть людей от темной материи
Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества, сообщает издание Science Alert.
Обновлено вчера в 10:31
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«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
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Гужвинского, Кучумова, Кандыкова заключили под стражу «по делу ЖКХ»
Обновлено вчера в 09:59
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Полиция Мюнхена завела уголовное дело из-за исчезновения двух гражданок РФ, сообщает в четверг посольство России в Германии.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
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Обновлено 17 июля в 09:14
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 03:09
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В России откроют сеть центров воспитания родителей
К концу 2019 года в 54 регионах России откроют 95 новых центров помощи для родителей.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50