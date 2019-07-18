Задача "демпфера", по словам Председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, сдержать рост цен на топливо на внутреннем рынке. "Цена на нефть может быть любой — она может падать, она может расти.

с чего всё началось

18 июля депутаты рассмотрят инициативу, позволяющую снизить влияние на внутренние розничные цены на топливо со стороны мировых цен на нефть. Такой цели законотворцы намерены добиться за счёт донастройки действующего механизма стабилизации цен на бензин и дизель.

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