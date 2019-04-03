Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживатьLenta.ru 03:27
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Это, однако, пока не привело к резкому подорожанию топлива.
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с чего всё началось
«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.Ведомостивчера в 17:09
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Минэнерго и Минфин не смогли договориться о компенсации бюджету изменений демпфера
Финмаркетвчера в 12:12
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Политика
Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Авто
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова, которая ведёт дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту.
Обновлено в 07:41
Кино
Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
Обновлено в 08:37
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года
Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.
Обновлено в 10:15
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Сергей Лавров: «Война в Сирии не закончена»
«Война в Сирии не закончена», - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «МК».
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты
Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 09:38
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Интернет
Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы
Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже
Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Общество
В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области
Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Политика
В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены
Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
Обновлено в 07:45
Авто
«Заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:00
Происшествия
Суд вынес приговор за убийство супругов в центре Москвы
Столичный суд признал трех молодых людей виновными в двойном убийстве в центре Москвы.
Обновлено в 10:47