Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживатьLenta.ru 03:27
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Это, однако, пока не привело к резкому подорожанию топлива.
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с чего всё началось
«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.Ведомостивчера в 17:09
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Власти Пакистана выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытанием Индией ракеты, поразившей спутник на низкой орбите, сообщает 3 апреля Geo TV.
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СМИ назвали 20 возможных преемников Зюганова в КПРФ
Фонд «Петербургская политика» выпустил список из 20 членов КПРФ, которые могли бы стать преемником Геннадия Зюганова во главе партии.
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Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
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Экономика
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
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В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 07:15
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Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
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Названы марки опасного для здоровья куриного фарша
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Предполагается, что подобные меры помогут существенно снизить время ожидания кареты скорой помощи, а следовательно снизить смертность от экстренных патологий.
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Украинский КС одобрил переименование Днепропетровской области
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Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
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Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
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Как появилась идея отечественной сотовой связи По словам Князева, ИТМиВТ начал разрабатывать свое решение еще в 2013 году.
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Трамп перепутал страну рождения своего отца
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Политика
Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву
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Финансы
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