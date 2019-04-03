Цены на бензин перестали сдерживатьLenta.ru 03:27

«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

с чего всё началось

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