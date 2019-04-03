Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживатьLenta.ru 03:27

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Это, однако, пока не привело к резкому подорожанию топлива.
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с чего всё началось

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Ведомостивчера в 17:09

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Правительство и нефтяники пока не договорились о заморозке цен на топливо

Коммерсантъ04:11

Правительство не договорилось с нефтяниками о ценах на бензин

URA.Ru03:17

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Ведомостивчера в 17:09

Кабмин и нефтяники не смогли зафиксировать цены на бензин

РБК01:55

Цены на бензин перестали сдерживать

Lenta.ru03:27

Правительство и нефтяные компании не смоги подписать соглашение о ценах на топливо

Эхо Москвы03:02

Правительство запуталось в демпферах. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин в обмен на дополнительные субсидии

Новая газетавчера в 11:52
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

В океане перевернулась лодка Федора Конюхова

Обновлено вчера в 05:17
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Власти Пакистана обеспокоены противоспутниковыми испытаниями Индии

Власти Пакистана выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытанием Индией ракеты, поразившей спутник на низкой орбите, сообщает 3 апреля Geo TV.
Обновлено в 04:08
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Общество

Петербуржцам могут разрешить жарить шашлыки и барбекю в трех парках

Обновлено в 05:58
Происшествия

В ФРГ задержали подростка, который планировал нападение на школу

Полиция немецкого города Фленсбург в среду утром задержала 17-летнего подростка с ножами, который планировал нападение на учеников местной школы, говорится в заявлении правоохранителей.
Обновлено в 04:17
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Кино

Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»

В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие

Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

Обновлено в 03:41
Политика

СМИ назвали 20 возможных преемников Зюганова в КПРФ

Фонд «Петербургская политика» выпустил список из 20 членов КПРФ, которые могли бы стать преемником Геннадия Зюганова во главе партии.
Обновлено в 05:21
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар в ангаре

В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году

Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России

Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного фарша

Обновлено в 02:55
Здоровье

Кузбасскую скорую помощь ожидает кардинальная реформация

Предполагается, что подобные меры помогут существенно снизить время ожидания кареты скорой помощи, а следовательно снизить смертность от экстренных патологий.
Обновлено в 05:21
Политика

Украинский КС одобрил переименование Днепропетровской области

Нарушений закона в инициативе по переименованию Днепропетровской области Украины нет, постановил Конституционный суд страны.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Технологии

Сотовые операторы начали переход на отечественную связь

Как появилась идея отечественной сотовой связи По словам Князева, ИТМиВТ начал разрабатывать свое решение еще в 2013 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп перепутал страну рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Обновлено в 02:00
Происшествия

В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 02:34
Политика

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 04:41
Политика

Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit

Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика

Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка

Обновлено в 05:06
Финансы

Минфин уменьшит покупки иностранной валюты

Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Зенит» поздравил тренера Игоря Симутенкова с днем рождения

Обновлено в 06:44
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