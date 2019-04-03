Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживатьLenta.ru 03:27
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Это, однако, пока не привело к резкому подорожанию топлива.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.Ведомостивчера в 17:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Кино
Названа предварительная причина смерти Алексея Булдакова
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Доработка Ил-112 займет около года
На доработку и перепроектирование уйдет не менее 8-10 месяцев, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Политика
Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Баскетбол
Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Авто
Путин примет участие в открытии российского завода Mercedes-Benz
В церемонии открытия предприятия примет участие президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:03
Здоровье
В Прикамье водители скорой помощи собираются объявить голодовку
В Прикамье водители автомобилей скорой помощи собираются объявить голодовку.
Обновлено в 08:17
Музыка
Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»
Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Экономика
У трети российских семей не хватает денег на обувь
В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы
Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено в 07:19
Политика
Новый президент Казахстана предложил сменить алфавит
Новый казахский алфавит из 32 букв на основе латиницы утвердил в феврале 2018 года бывший президент Нурсултан Назарбаев.
Обновлено в 05:51
Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в апреле
Обновлено в 00:57
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика
Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
Обновлено в 07:57
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Экономика
Moody’s повысило рейтинг X5 Retail Group до Ba1
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг ретейлера X5 Retail Group до Ba1 с Ba2.
Обновлено в 06:56
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Первый мобильный телефон весил почти килограмм
Обновлено в 00:30
Авто
Ford представил кроссовер Kuga нового поколения
Компания Ford представила компактный кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше
Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты
Intel выпустила серверный процессор Xeon Platinum 9282 на 56 ядер
Эксперты отмечают второе поколение процессоров Xeon Cascade Lake-AP, из которых особой популярностью пользуется 56-ядерный чипсет Xeon Platinum 9282.
Обновлено в 07:37
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46