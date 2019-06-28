Энергетика

Цены на бензин «отпустят» 1 июляПризыв-ТВ 28 июня в 05:00

Правительство страны планирует «отпустить» цены на бензин с 1 июля.
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Цены на бензин: что происходит

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Цены на бензин «отпустят» 1 июля

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В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали

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В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
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Происшествия

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Обновлено в 04:09
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При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
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«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили

Подорожают автомобили Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus, а рекомендованные розничные цены Lada Xray и Lada 4x4 останутся прежними, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.
Обновлено в 03:00
Общество

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязанных оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Главред WikiLeaks назвал причину ареста Джулиана Ассанжа

В апреле посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks укрывался с 2012 года, отказало ему в дальнейшей защите.
Обновлено в 04:27
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Общество

В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра

Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Общество

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады Украины рекомендовал приостановить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 04:37
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

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Транспорт

Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Пенсионерку изнасиловал бездомный родственник в Омске

61-летняя жительница Кормиловского района Омской области обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала, что подверглась изнасилованию со стороны своего дальнего родственника.
Обновлено в 03:48
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года

Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Экономика

ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса

«Дочка» ВТБ — «ВТБ Факторинг» — покупает 25% акций финтех-платформы GetFinance для создания на ее базе финансового маркетплейса для малого бизнеса, сообщили два источника, близких к ВТБ.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
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Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в РФ

Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных SUV в России.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Обновлено в 02:30
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

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Для The Elder Scrolls 5: Skyrim выпущен мод, улучшающий подводный мир

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Авто

Skoda выпустила 12-миллионную коробку передач

Компания Skoda Auto объявила о выпуске 12-миллионной коробки передач для автомобилей концерна Volkswagen Group.
Обновлено в 04:39
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Шоу-бизнес

Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
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