Энергетика

Цены на бензин не смогли зафиксировать в РоссииLentaChel.ru 02:39

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо. Срок соглашения истек 1 апреля. Соглашение было заключено в октябре 2018 года после сильных скачков цен на рынке топлива.
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с чего всё началось

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
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