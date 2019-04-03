Энергетика
Цены на бензин не смогли зафиксировать в РоссииLentaChel.ru вчера в 02:39
Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо. Срок соглашения истек 1 апреля. Соглашение было заключено в октябре 2018 года после сильных скачков цен на рынке топлива.
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Reuters: нефтяники подтвердили обязательства по сдерживанию цен на топливо в РФ
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Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
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