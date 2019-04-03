Цены на бензин не смогли зафиксировать в РоссииLentaChel.ru 02:39

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо. Срок соглашения истек 1 апреля. Соглашение было заключено в октябре 2018 года после сильных скачков цен на рынке топлива.

Цены на бензин не смогли зафиксировать в России

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Политика Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе» Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.

Экономика Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса» Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, за что ее чаще всего критикуют хейтеры Пару минут назад Ксения опубликовала в своем микроблоге в Instagram список наиболее часто встречающихся негативных комментариев в ее адрес, тем самым высмеяв своих хейтеров.

Политика Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.

Политика В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».

Политика МИД ответил на заявления НАТО по Керченскому проливу Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Политика Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Политика Британский эксперт назвал Россию лидером по технологиям мирного атома Российские технологии в атомной энергетике самые передовые, надежные и проверенные, а Россия при строительстве АЭС за рубежом предлагает полный "пакет услуг", заявил один из ведущих мировых экспертов в этой области, бывший председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин парламента Великобритании Тим Йео.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского огласил ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, сообщают журналисты РИА Новости.

Армия и оружие Первая репетиция парада Победы началась в Алабино В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Политика В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала о своем романе с олигархом Керимовым Экс-прима Большого театра поведала в откровенном интервью Ксении Собчак о своих отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым, с которым балерина жила в период пика своей славы.

Армия и оружие Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы» В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.

Шоу-бизнес Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.

Общество У Егора Крида закончился контракт с Black Star Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.

Шоу-бизнес Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Происшествия Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.

Политика В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.