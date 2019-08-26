Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%

Рост цен на бензин в России затормозился. Такой вывод можно сделать из данных Росстата. На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента.
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Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%

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News.ru10:01

Розничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
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