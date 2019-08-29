Энергетика

АК&МАК&МЦены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата. Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.
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Средние цены на бензин в России за прошедшую неделю не изменились

ТАССвчера в 09:12

Росстат не увидел изменений средних цен на бензин

News.ruвчера в 09:29

Росстат: цены на бензин в России за неделю не изменились

REGNUMвчера в 09:23

Цены на бензин в России за неделю не изменились

Rambler News Serviceвчера в 09:20

Стоимость бензина в России за прошедшую неделю осталась прежней

Петербургский дневниквчера в 09:38

За прошедшую неделю ФАС не зафиксировала изменений цены на бензин в Челябинской области

Urbc.Ruвчера в 02:06

В Челябинске стабилизировались цены на бензин

Челябинский обзорвчера в 00:47
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
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Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК вчера в 14:58
Армия и оружие

Кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ отмечает 50-летие

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Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

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Evo-rus.com вчера в 13:46
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Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Общество

Депутаты гордумы приняли проект Генплана Барнаула

31 человек проголосовал за, пять – против Проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года приняли на сессии городской думы 30 августа.
АМИТЕЛ вчера в 23:15
Экономика

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
РБК 00:00
Технологии

Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России

Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия вчера в 22:45
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
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Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
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Скончался актер Александр Числов

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.
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Srnsk вчера в 04:12
Политика

Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
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Авто

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Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

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Политика

В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией

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Энергетика

«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году

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