Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата. Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.

Цены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Экономика Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.

Армия и оружие Кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ отмечает 50-летие Кафедра Воздушно-десантных войск Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ отмечает 29 августа свой 50-летний юбилей.

Происшествия Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.

Космос До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.

Общество Депутат предложил продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Футбол Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим» Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Общество Депутаты гордумы приняли проект Генплана Барнаула 31 человек проголосовал за, пять – против Проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года приняли на сессии городской думы 30 августа.

Технологии Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Футбол Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.

Шоу-бизнес Дарья Жукова показала помолвочное кольцо Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.

Политика Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.

Кино «Ведьмак» от Netflix может выйти 19 октября В первом случае значится октябрь 2019 года, а во втором (судя по всему, это более свежая информация) – 19 октября.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Политика Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.