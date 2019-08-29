Энергетика
АК&МЦены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата. Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:55, Вашингтон
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Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
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Трамп назвал космос следующей областью военных действий
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Fitch присвоило Кировской области рейтинги "BB-"
Fitch Ratings присвоило Кировской области Российской Федерации долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом.
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Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
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РИА Новости 11:33
Политика
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«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
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Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
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Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
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Билли Айлиш по-русски поблагодарила фанатов в России
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