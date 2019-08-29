Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата. Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.

Цены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились

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