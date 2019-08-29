Энергетика
АК&МЦены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата. Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.
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РИА Новости вчера в 08:55
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Известия вчера в 11:17
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
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Скончался актер Александр Числов
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
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В Кремле ответили на вопрос об этапировании Сенцова в Москву
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