Энергетика

АК&МАК&МЦены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата. Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.
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