Энергетика
АК&МЦены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю, с 20 по 26 августа 2019 года, не изменились. Об этом свидетельствует сообщение Росстата. Потребительские цены за предыдущую неделю также не изменились.
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Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
РИА Новости 01:43
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Авто
Geely увеличит цены на кроссовер Emgrand X7
Компания Geely решила поднять цену топовой комплектации кроссовера Geely Emgrand X7 1 сентября на 35 тысяч рублей, пишет портал "Китайские автомобили".
Народные новости 01:32
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония открытия железной дороги, "перешитой" на общероссийский стандарт, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол
Дешам – о травме Мбаппе: «Килиан сможет перезарядить свои батарейки»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал потерю форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед двумя матчами отбора к Евро-2020.
Бомбардир.ру 00:21
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Армия и оружие
Во Франции потребовали возобновить торговлю вооружениями с Россией
По словам парламентария, Париж продает самолеты, вертолёты, корабли, танки и другие виды вооружений Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 02:33
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе отметилась в поиске съемной квартиры для себя и сына
Телепрограмма вчера в 21:33
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 84 млрд рублей
Правительство России увеличило уставный капитал ОАО "РЖД" на 84,07 млрд рублей.
ТАСС вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Газета.Ru вчера в 13:43
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Армия и оружие
Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Происшествия
В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет
РЕН ТВ вчера в 22:44
Волейбол
Евгения Старцева: «Рано говорить, какие мы классные. Это еще не плей-офф»
Связующая сборной России Евгения Старцева попросила не переоценивать результат команды, которая вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а также оценила результат игры против Словакии (3:0). — Тьфу-тьфу, вот что хочется сказать, — улыбнулась в микст-зоне Евгения Старцева.
Спорт-Экспресс вчера в 11:38
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28