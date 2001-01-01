Экономика
Цены на аренду жилья в крупных городах начали повышаться к летуКрасная весна вчера в 15:31
Цены на аренду жилья в городах-миллионниках начали расти к лету, 25 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы недвижимости ЦИАН.
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Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Обновлено вчера в 09:17
Космос
Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»
Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Энергетика
Бежит за электричеством. Как в Литве выросли цены на бензин
В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки и дизельного горючего увеличилась на 1,5% – до 1,416 евро и 1,376 евро за литр соответственно.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Культура
Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн
Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:12
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло
Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России
Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
Обновлено в 01:54
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Обновлено в 02:48
Здоровье
Врачи внесли трудоголиков в зону риска по ОРВИ
Как полагают врачи, в группе риска по ОРВИ - не столько дети, сколько взрослые-трудоголики.
Обновлено в 02:57
Политика
В Литве избирают нового президента
В Литве сегодня, 26 мая, открылись все избирательные участки, а граждане во втором туре изберут на следующие пять лет нового руководителя государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Таксист устроил стрельбу в ходе конфликта в подмосковном Одинцове
Неизвестный открыл стрельбу в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Обновлено в 02:56
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Число жертв утечки газа на судне в Китае возросло до 10
Обновлено в 02:12
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»
По информации Financial Times, QSI уже несколько месяцев общается с владельцем "Лидса" Андреа Радридзани, пытаясь договорится о покупке доли в английском клубе.
Обновлено вчера в 21:08
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
О будущих пилотах задумалась Голикова
Как пишут «Известия», на базе военных центров могут появиться специализированные образовательные программы, которые смогут проходить будущие пилоты гражданской авиации — студенты вузов и ссузов.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Политика
На Брянщине проходит предварительное голосование
ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
Обновлено в 02:46
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56