Экономика
Цены на аренду жилья в крупных городах начали повышаться к летуКрасная весна вчера в 15:31
Цены на аренду жилья в городах-миллионниках начали расти к лету, 25 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы недвижимости ЦИАН.
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Хоккей
Вячеслав Быков прокомментировал поражение от Финляндии
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Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи
Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
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«Бавария» выиграла Кубок Германии и оформила золотой дубль
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В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
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Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
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"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
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Авто
Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое
На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.
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Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве
Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии
Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы.
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Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
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Обновлено вчера в 15:02
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Болельщики должны аплодировать Бейлу и сказать ему: «Большое спасибо за твою работу», — сказал Раш.
Обновлено вчера в 23:20
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Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58