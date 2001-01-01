Экономика

Цены на аренду жилья в крупных городах начали повышаться к летуКрасная весна вчера в 15:31

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Цены на аренду жилья в городах-миллионниках начали расти к лету, 25 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы недвижимости ЦИАН.
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Цены на аренду жилья в крупных городах начали повышаться к лету

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Примета лета: аренда жилья в туристических городах подорожала

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