Цены на аренду жилья в крупных городах начали повышаться к летуКрасная весна вчера в 15:31

Цены на аренду жилья в городах-миллионниках начали расти к лету, 25 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы недвижимости ЦИАН.

Цены на аренду жилья в крупных городах начали повышаться к лету

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