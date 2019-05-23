Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФРИА Новости вчера в 18:28
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов
Парламентская газетавчера в 15:11
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Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
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21 мая в рамках заключительной встречи группового этапа чемпионата мира в Словакии сборная России оказалась на голову выше действующих чемпионов мира, оставив приятные впечатления от игры «красной машины».
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Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
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Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
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Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
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Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
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Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%
Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено вчера в 05:07
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
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Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Американская компания Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии журнала Forbes.
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Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
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Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
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Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
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