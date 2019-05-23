Экономика

Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФРИА Новости вчера в 18:28

Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ готовит иски к собственникам НПФ, которые довели фонды «до плачевного состояния»

ТАСС03:31

ЦБ готовится к судам с менеджерами некоторых НПФ

Коммерсантъ02:34

Владельцам разорившихся негосударственных пенсионных фондов грозит суд

Ридусвчера в 15:25

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

РИА Новостивчера в 18:45

«Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»

Известиявчера в 17:01

Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в Госдуму

News.ruвчера в 20:05

Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов

Парламентская газетавчера в 15:11
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Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Финансы

Рынок РФ: когда-нибудь беспричинный рост должен завершиться

Вчера Минэнерго США объявило о росте запасов в стране на 4,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал падения на 0,6 млн.
Обновлено в 02:21
Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

Обновлено вчера в 23:46
Политика

The Times: Мэй готовится объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Футбол

Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что президент "Нанта" Вальдемар Кита переложил ответственность в гибели Салы на "Кардифф Сити".
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей

ЧМ-2019: Сборная России повторила исход битвы под Полтавой

21 мая в рамках заключительной встречи группового этапа чемпионата мира в Словакии сборная России оказалась на голову выше действующих чемпионов мира, оставив приятные впечатления от игры «красной машины».
Обновлено в 02:39
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос

Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400

Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика

ФСК в I квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35%

Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% — до 27,4 миллиарда рублей, следует из отчета ФСК.
Обновлено вчера в 05:07
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Американская компания Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии журнала Forbes.
Обновлено в 03:30
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Политика

Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
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Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Религия

Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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