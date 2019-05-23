Экономика

Центробанк заставит НПФ возмещать убыткиNews.ru вчера в 18:47

Негосударственные пенсионные фонды могут понести ответственность по искам Центробанка о возмещении убытков. Банк России готовит заявления о подаче в суд к ряду собственников и менеджменту НПФ. О подготовке судебных документов рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

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ЦБ готовится к судам с менеджерами некоторых НПФ

Коммерсантъ02:34

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

РИА Новостивчера в 18:45

Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в Госдуму

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«Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»

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Владельцам разорившихся негосударственных пенсионных фондов грозит суд

Ридусвчера в 15:25

Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов

Парламентская газетавчера в 15:11
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Обновлено в 15:21
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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Обновлено в 15:33
Хоккей

Россия победила США на ЧМ по хоккею

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
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После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
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Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Два поезда с людьми застряли в московском метро

В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Энергетика

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Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

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Шоу-бизнес

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Кроме загородного дома, у Жанны была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Об этой квартире есть много информации в Интернете.
Обновлено в 11:30
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Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:03
Политика

У Исландии возникли вопросы к российским военным в Арктике

Масштаб, скорость и явная амбициозность роста российского военного присутствия в Арктике вызывает у Исландии вопросы, заявил министр иностранных дел островного государства Гудлейгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
Обновлено в 15:15
Общество

«Навальный по России скачет!» Зачитываем стихи, которые приписывают главе СК Быстрыкину

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает посвящать стихи Алексею Навальному.
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Названы самые распространенные причины рака

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Хоккей

Кейн: «Сборная США могла выиграть у России в четвертьфинале ЧМ-2019»

Нападающий сборной США Патрик Кейн прокомментировал поражение от России со счетом 3:4 в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Пенсионерку не приняли в больницу Мурманска

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
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Наука

В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
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Гаджеты

Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
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Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже

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Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России

По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.
Обновлено в 15:22
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МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь»

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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