Центробанк заставит НПФ возмещать убыткиNews.ru вчера в 18:47

Негосударственные пенсионные фонды могут понести ответственность по искам Центробанка о возмещении убытков. Банк России готовит заявления о подаче в суд к ряду собственников и менеджменту НПФ. О подготовке судебных документов рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Происшествия СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.

Общество Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Происшествия В Болгарии загорелся пассажирский поезд В Болгарии в локомотиве пассажирского поезда, следующего по маршруту София - Горна Оряховица, произошло возгорание, сообщают местные СМИ.

Хоккей Россия победила США на ЧМ по хоккею Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.

Футбол РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.

Происшествия Два поезда с людьми застряли в московском метро В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Политика Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.

Шоу-бизнес Следом за домом Жанны Фриске на торги выставляют ее квартиру Кроме загородного дома, у Жанны была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Об этой квартире есть много информации в Интернете.

Политика У Исландии возникли вопросы к российским военным в Арктике Масштаб, скорость и явная амбициозность роста российского военного присутствия в Арктике вызывает у Исландии вопросы, заявил министр иностранных дел островного государства Гудлейгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Хоккей Кейн: «Сборная США могла выиграть у России в четвертьфинале ЧМ-2019» Нападающий сборной США Патрик Кейн прокомментировал поражение от России со счетом 3:4 в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.

Происшествия Пенсионерку не приняли в больницу Мурманска По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Наука В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.

Гаджеты Вышло крупное обновление Windows 10 Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.

Происшествия Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.

Культура Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.

Политика МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь» Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Наука Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.