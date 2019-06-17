Экономика
Центробанк запустит интернет-портал, посвященный финансовым исследованиямРИА Новости 05:06
Банк России открывает интернет-портал "Эконс", посвященный экономическим и финансовым исследованиям, сообщила пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Происшествия
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Здоровье
Поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.
Обновлено в 01:14
Авто
В России подешевели сразу три кроссовера Chery
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством
Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad
Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
В интернете появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В интернете распространили видео противостояния 2-х танков советского производства в Ливии.
Обновлено вчера в 12:46
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье
В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ
У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек
Обновлено в 04:49
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Авто
Авто возрождённой марки Horch показали на рендерах
В отчете бренда в прошлом году значилось, что возможно возрождение имени Horch, а также начало выпуска под ним люксовых версий флагманской версии в кузове седан.
Обновлено в 05:32
Культура
В Дюссельдорфе пройдет литературная встреча «Моя Цветаева»
Мероприятие пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.
Обновлено в 05:42
Футбол
Алексеев стал главным тренером «Енисея»
«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду.
Обновлено в 01:11
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Космос
Астрономы обновили каталог гамма-всплесков
Особенно горячие и яркие при коллапсе могут испускать струи в самой жесткой части электромагнитного спектра — гамма-всплески.
Обновлено в 05:37
Космос
Астрономы выбрали лучшие места для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе
Астрономы выбирают варианты для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
В Германии ответили США на шантаж из-за «Северного потока-2»
Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 05:08
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Евросоюз обвиняет Россию в организации миграционного кризиса в Европе
Автор доклада Родерик Паркес считает, что причина миграционного кризиса в ЕС кроется в соседях: России, странах Северной Африки и Ближнего Востока.
Обновлено в 05:05
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Игры
Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Авто
Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Экономика
Биткоин установил годовой рекорд
Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Политика
Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда
Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».
Обновлено в 04:57