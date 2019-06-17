Экономика

Центробанк запустит интернет-портал, посвященный финансовым исследованиямРИА Новости 05:06

Банк России открывает интернет-портал "Эконс", посвященный экономическим и финансовым исследованиям, сообщила пресс-служба регулятора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центробанк создал медиа о финансовых и экономических исследованиях «Эконс»

Inc.Russia05:36

Центробанк запустит интернет-портал, посвященный финансовым исследованиям

РИА Новости05:06

«Банк России» будет выкладывать исследования на новом веб-портале

Anonsens04:32

ЦБ запустит интернет-портал об экономических и финансовых исследованиях

ТАСС04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Происшествия

В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

Обновлено в 05:42
Здоровье

Поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей

Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.
Обновлено в 01:14
Авто

В России подешевели сразу три кроссовера Chery

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Суд не признал действия Рудникова и Дацышина вымогательством

Суд переквалифицировал действия издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина как самоуправство, а не вымогательство.
Обновлено в 05:36
Гаджеты

Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad

Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие

В интернете появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В интернете распространили видео противостояния 2-х танков советского производства в Ливии.
Обновлено вчера в 12:46
Спорт

Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье

В глухих сибирских деревнях у стариков обнаружили ВИЧ

У жителей труднодоступных деревень в Тюменской области обнаружили ВИЧ-инфекцию, сообщает URA.RU.
Обновлено в 05:35
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек

Обновлено в 04:49
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Авто

Авто возрождённой марки Horch показали на рендерах

В отчете бренда в прошлом году значилось, что возможно возрождение имени Horch, а также начало выпуска под ним люксовых версий флагманской версии в кузове седан.
Обновлено в 05:32
Культура

В Дюссельдорфе пройдет литературная встреча «Моя Цветаева»

Мероприятие пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.
Обновлено в 05:42
Футбол

Алексеев стал главным тренером «Енисея»

«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду.
Обновлено в 01:11
Общество

В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Космос

Астрономы обновили каталог гамма-всплесков

Особенно горячие и яркие при коллапсе могут испускать струи в самой жесткой части электромагнитного спектра — гамма-всплески.
Обновлено в 05:37
Космос

Астрономы выбрали лучшие места для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе

Астрономы выбирают варианты для новых человеческих колоний в нашей Солнечной системе.
Обновлено в 03:24
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Политика

В Германии ответили США на шантаж из-за «Северного потока-2»

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 05:08
Экономика

Детскому питанию меняют таможенный режим

Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Евросоюз обвиняет Россию в организации миграционного кризиса в Европе

Автор доклада Родерик Паркес считает, что причина миграционного кризиса в ЕС кроется в соседях: России, странах Северной Африки и Ближнего Востока.
Обновлено в 05:05
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Игры

Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек

Обновлено вчера в 11:46
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Авто

Модель Geely Emgrand GS скоро появится в России

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Экономика

Биткоин установил годовой рекорд

Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Политика

Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».
Обновлено в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное