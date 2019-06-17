Экономика
Центробанк запускает новый аналитический порталПлас 05:49
Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, курирующий исследования, объяснила запуск портала Эконс тем, что Банку России нужна более широкая дискуссия с участием не только университетских исследователей, но и аналитиков, и экспертов.
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Политика
Путин поручил ввести с 2021 года электронные визы для иностранцев
Российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также главам ФСБ, МИД и МВД ввести единые электронные однократные визы для въезда иностранцев в Российскую Федерацию с 1 января 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Создано оружие для взлома большинства смартфонов
Израильская компания Cellebrite объявила о создании программы UFED Premium, которая способна взломать большинство устройств iPhone и Android.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Лион» может купить защитника «Спартака» Айртона
Французский «Лион» может купить защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса.
Обновлено в 08:09
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Политика
Что обсудил Путин с коллегами из Туркмении, Узбекистана и Таджикистана
Президент Владимир Путин в понедельник обсудил отношения России с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри отчитал Меган Маркл на дне рождения Елизаветы II
Британская пресса заметила, что принц Гарри на дне рождения королевы Елизаветы II, когда королевское семейство стояло на балконе Букингемского дворца и приветствовало монархиню и публику, кратко за что-то отчитал свою супругу Меган Маркл.
Обновлено в 04:34
Экономика
Медведев подписал документ о создании ТОР «Бурятия»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", об этом он заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
Обновлено в 07:59
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Общество
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Наука
В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет
В результате были обнаружены четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет.
Обновлено вчера в 21:18
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Спорт
В Екатеринбурге пройдут волейбольные игры «Лиги наций»
Обновлено в 03:21
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Спорт
Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении
Обновлено в 07:58
Происшествия
Две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин в Москве
В Москве на Строгинском бульваре были задержаны две женщины, которые пытались ограбить магазин, используя кирпич в качестве оружия.
Обновлено в 08:27
Игры
Создана браузерная Super Mario с королевской битвой на сто человек
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток
Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Происшествия
СК занялся проверкой обращения к Путину из аварийного барака
«Следственными органами СК по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на прямую линию с президентом Российской Федерации, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги», – сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:39