Экономика
Центробанк зафиксировал замедление инфляции в маеDP.RU 06:48
Центробанк зафиксировал замедление инфляции в мае. Как сообщает пресс-служба регулятора, в мае она составила 5,1% против 5,2% уровня апреля. Отмечается, что замедление темпов прироста цен произошло в большинстве регионов России.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Общество
Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР
Китайский сейсмологический центр зафиксировал слабое землетрясение магнитудой 1,3 в северо-восточной провинции Цзилинь, его причиной мог стать взрыв.
Обновлено в 09:19
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Обновлено 14 июня в 13:10
Шоу-бизнес
CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт
Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет.
Обновлено в 11:29
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге католического храма
Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге утром 17 июня католической церкви Во имя посещения Пресвятой девой Марией Елизаветы в Петербурге.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Технологии
Binance выпустит свой Bitcoin. Токен биржи будет обеспечен криптовалютой
Биржа Binance объявила о выпуске серии BEP2-токенов на блокчейне Binance Chain, которые будут обеспечены различными криптовалютами.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Политика
Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР
В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
Политика
Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину
Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Спорт
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Общество
Грудинина окончательно засудили
Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
МИД России обвинил США в подготовке запрещенных ядерных испытаний
В МИД утверждают, что США готовятся выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено в 09:01
Футбол
Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.
Обновлено в 09:16
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Футбол
Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальти
Нападающий сборной России Артем Дзюба и вратарь женской сборной Эльвира Тодуа пробили друг другу серию пенальти.
Обновлено в 11:43
Технологии
Airbus представила самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире
Французская компания Airbus презентовала узкофюзеляжный самолет A321XLR, который будет самым длинным в своем классе.
Обновлено в 09:35
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Обновлено в 09:31
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49