Экономика

Центробанк зафиксировал замедление инфляции в маеDP.RU 06:48

Центробанк зафиксировал замедление инфляции в мае. Как сообщает пресс-служба регулятора, в мае она составила 5,1% против 5,2% уровня апреля. Отмечается, что замедление темпов прироста цен произошло в большинстве регионов России.
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ЦБ отметил рост годовой продовольственной инфляции в мае

Finam.Ru06:51

ЦБ: трендовая инфляция в мае ускорилась

News.ru08:54

ЦБ отметил замедление темпов инфляции в мае

Rambler News Service07:45

Инфляция в РФ за месяц замедлилась до 5,1%

Коммерсантъ07:11

В России подорожал «борщевой набор»

Life.ru09:05

Центробанк зафиксировал замедление темпов инфляции по итогам мая

Московский Комсомолец06:47

Цена «борщевого набора» в мае выросла на 11,8 процентного пункта

ТАСС07:25
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Обновлено в 05:30
Общество

Телеведущий Киселев поплатился миллионами из-за беспечности

Обновлено в 10:25
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Китайский сейсмологический центр зафиксировал слабое землетрясение магнитудой 1,3 в северо-восточной провинции Цзилинь, его причиной мог стать взрыв.
Обновлено в 09:19
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Обновлено 14 июня в 13:10
Шоу-бизнес

CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет.
Обновлено в 11:29
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки

Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемую в поджоге католического храма

Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге утром 17 июня католической церкви Во имя посещения Пресвятой девой Марией Елизаветы в Петербурге.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Технологии

Binance выпустит свой Bitcoin. Токен биржи будет обеспечен криптовалютой

Биржа Binance объявила о выпуске серии BEP2-токенов на блокчейне Binance Chain, которые будут обеспечены различными криптовалютами.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Политика

Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР

В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
Политика

Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину

Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Игры

«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Общество

Грудинина окончательно засудили

Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

МИД России обвинил США в подготовке запрещенных ядерных испытаний

В МИД утверждают, что США готовятся выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено в 09:01
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.
Обновлено в 09:16
Политика

Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Футбол

Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальти

Нападающий сборной России Артем Дзюба и вратарь женской сборной Эльвира Тодуа пробили друг другу серию пенальти.
Обновлено в 11:43
Технологии

Airbus представила самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире

Французская компания Airbus презентовала узкофюзеляжный самолет A321XLR, который будет самым длинным в своем классе.
Обновлено в 09:35
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Обновлено в 09:31
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49
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