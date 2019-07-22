Экономика

Центробанк за полгода выявил более тысячи нелегальных кредиторовДеловое.ТВ вчера в 09:53

За последние полгода Центральный банк обнаружил более 1000 нелегальных кредиторов. Наибольшее количество мошенников зафиксировано в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на директора департамента ЦБ Валерия Ляха.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.
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Росбалтвчера в 05:40
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
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Обновлено в 05:35
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Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи

В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
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Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Обновлено в 03:37
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Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
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Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:16
Происшествия

Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью

Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
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Наука

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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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Официально представить Suzuki XL6 планируется 21 августа 2019 года. Новый внедорожник по дизайну не похож на предшественника.
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