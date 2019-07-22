Экономика
Центробанк за полгода выявил более тысячи нелегальных кредиторовДеловое.ТВ вчера в 09:53
За последние полгода Центральный банк обнаружил более 1000 нелегальных кредиторов. Наибольшее количество мошенников зафиксировано в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на директора департамента ЦБ Валерия Ляха.
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Недавно вступили в силу поправки в закон, принятые в том числе при поддержке Банка России, которые лишают нелегальных кредиторов права взыскивать долги через суд.ТАССвчера в 05:00
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Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители
Эхо Москвывчера в 06:30
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Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
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Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
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Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
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Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью
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Политика
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Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Общество
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Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
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В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
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Археологи обнаружили древний фрагмент от крышки флакона для духов
Археологи обнаружили древний стеклянный фрагмент возрастом 1800 лет, который является крышкой флакона для духов.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками
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Авто
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Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
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Парковочные места хотят сузить в России
Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
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В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
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Спорт
Пловец Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м вольным стилем
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Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Официально представить Suzuki XL6 планируется 21 августа 2019 года. Новый внедорожник по дизайну не похож на предшественника.
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