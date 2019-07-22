Экономика
Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторовКоммерсантъ 06:59
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАСС05:00
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Армия и оружие
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Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
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Авто
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Происшествия
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Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Политика
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Шоу-бизнес
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Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
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Отмечается, что препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе.
Обновлено в 09:09
Кино
СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»
На телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется.
Обновлено в 04:49
Общество
На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ
На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.
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Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве
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В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica
Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
Обновлено в 08:32
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
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Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Политика
Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими
Для обеспечения безопасной работы избиркома в городе Коростень в Житомирской области направлен вертолет с полицейскими, сообщает в понедельник МВД Украины.
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