По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.

с чего всё началось

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Армия и оружие Россия и Китай планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве «Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИД России о проведении переговоров о заключении соглашения межу Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны КНР о военном сотрудничестве»,— говорится в тексте распоряжения.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Футбол Ньянон извинился за грубый фол против Ляруси Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Жорис Ньянон принес извинения за грубое нарушение против полузащитника английского "Ливерпуля" Яссера Ляруси в товарищеском матче.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Кино Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82» В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кино Натали Портман сыграет супергероя Тора в женском воплощении Персонаж Тор в женском воплощении появится в четвертом фильме о супергерое из киновселенной Marvel, сообщает Lenta.ru ссылкой на Mashable.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко Генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Авто Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.

Происшествия Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.

Политика Путин отменил санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.

Шоу-бизнес Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Здоровье Новая российская вакцина от гриппа поступит в продажу в августе Отмечается, что препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе.

Кино СТС опроверг закрытие сериала «Воронины» На телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется.

Общество На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.

Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

Происшествия Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово.

Происшествия В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.

Политика На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".

Кино Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев» Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Политика СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.