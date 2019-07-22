Экономика

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторовКоммерсантъ 06:59

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

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ТАСС05:00

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Банк России выявил в первом полугодии 154 финансовые пирамиды

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Центробанк выявил в январе-июне 1024 «черных» кредиторов

DP.RU06:01

ЦБ выявил более 1000 «чёрных» кредиторов за полгода

Право.ру06:56
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
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Россия и Китай планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

«Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИД России о проведении переговоров о заключении соглашения межу Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны КНР о военном сотрудничестве»,— говорится в тексте распоряжения.
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Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
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Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку

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Ньянон извинился за грубый фол против Ляруси

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Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
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Натали Портман сыграет супергероя Тора в женском воплощении

Персонаж Тор в женском воплощении появится в четвертом фильме о супергерое из киновселенной Marvel, сообщает Lenta.ru ссылкой на Mashable.
Обновлено в 07:41
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Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко

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Обновлено в 09:22
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Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI

Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
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В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
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Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
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Путин отменил санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
Обновлено в 08:47
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BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке пассажира в кабине машиниста

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Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера

Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
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Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
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Новая российская вакцина от гриппа поступит в продажу в августе

Отмечается, что препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе.
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СТС опроверг закрытие сериала «Воронины»

На телеканале СТС сообщили, что сериал «Воронины» имеет высокие рейтинги и его закрытие не планируется.
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На сайте Минобороны России создан интерактивный раздел ко Дню ВМФ

На сайте Министерства обороны России появился интерактивный раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду, который пройдёт 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде.
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Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
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Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве

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В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica

Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
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Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»

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СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
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Для охраны избиркома в Житомирскую область отправили вертолет с полицейскими

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