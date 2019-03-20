Экономика
Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 годуАргументы и Факты вчера в 13:50
Центробанк в 2018 году обнаружил 168 финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха. Лях отметил, что в 2017 году ведомство выявило 137 пирамид, на 31 меньше, чем в 2018 году.
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Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.ТАССвчера в 11:42
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