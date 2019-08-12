Культура
Центробанк выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»Кубанские новости вчера в 04:46
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 августа 2019 года Центробанк выпустил в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации». Тираж каждой из них составляет 5 тысяч экземпляров.
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В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
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