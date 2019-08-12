В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 августа 2019 года Центробанк выпустил в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации». Тираж каждой из них составляет 5 тысяч экземпляров.

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.

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