Общество

Центробанк выпустил килограммовую памятную монету
Афиша Daily
08:42

Центральный банк России выпустил памятную монету в честь финала конкурса по выбору символов для банкнот 200 и 2000 рублей. Монета 100 миллиметров в диаметре сделана из серебра и весит 1 килограмм, сообщает официальный сайт ведомства.
Афиша Daily08:42

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