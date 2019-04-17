Экономика

Центробанк ввёл временную администрацию в нижегородском «Вокбанке»Открытый Нижний 07:45

Как сообщает пресс-служба Центробанка, в финансовой организации введена временная администрация. С 17 апреля функции управления банком возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".
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Нижегородский «ВОКбанк» может лишиться лицензии – эксперт

Ньюс-НН08:59

ЦБ забрал под свой контроль еще один банк

Ведомости02:14

Нижегородский «Вокбанк» передан в Фонд консолидации банковского сектора

Newsroom2405:03

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

Российская газета02:43

Банк России разработал план мер по предупреждению банкротства зарегистрированного в Нижнем Новгороде АО «ВОКБАНК»

НТА-Приволжье06:28

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

ТАСС02:00

Банк России ввел временную администрацию в нижегородском АО «Вокбанк» для предупреждения банкротства

Столица Нижний04:58
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Происшествия

Дмитрий Быков введен в искусственную кому

Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Экономика

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85

Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено в 04:30
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Общество

Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено вчера в 04:29
Политика

В Думе о лучшем: правительство сконцентрируется на нацпроектах

Основным инструментом и чертежом будущей России премьер назвал нацпроекты, а одним из самых ярких событий 2018 года, по его словам, стало открытие Крымского моста, который связывает Россию сегодняшнюю с государством будущего.
Обновлено в 17:01
Наука

Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay

Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

ООН выделила $2 млн в помощь пострадавшим в Ливии

Организация Объединённых Наций выделила 2 миллиона долларов в помощь пострадавшим из-за конфликта в Ливии, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Обновлено в 20:56
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Собчак приложила руку: Богомолова признали самым стильным мужчиной

Стоило Богомолову сблизиться с Собчак, так его тут же признали в гламурной тусовке. Театрала наградили, как «самого стильного мужчину».
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мячт «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи, после просмотра видеоповтора (VAR) отменил взятие ворот из-за положения «вне игры» у нападающего.
Обновлено в 17:02
Авто

Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Обновлено в 05:18
Происшествия

В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Культура

Скончался писатель Уоррен Адлер

На 91-м году жизни скончался американский писатель и драматург Уоррен Адлер. Об этом сообщает портал Deadline.
Обновлено в 21:10
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты.
Обновлено в 05:50
Политика

Time вновь не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включает президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:08
Политика

Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации

Обновлено в 01:38
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