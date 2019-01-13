Финансы
Центробанк намерен возобновить покупку валюты во вторник, 15 января. Об это со ссылкой на заявления официальных представителей Минфина сообщают журналисты «Ведомостей». Как уточняется в сообщении, покупка долларов пройдет по бюджетному правилу — на 15 млрд рублей в день.
iReactor01:46
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Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.
Обновлено в 04:19
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
В понедельник утром, 14 января на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:12
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 06:13
Финансы
Профицит бюджета РФ в 2018 году составит 2,5 трлн руб
За период с 15 января по 6 февраля регулятор купит иностранной валюты на 266 млрд руб. Покупка носит регулярный характер и не включает объем средств, которые Банк России планирует аккумулировать с целью компенсации перерыва в покупках в августе – декабре 2018 г. Мы ожидаем, что решение по последнему вопросу будет объявлено на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 22 марта.
Обновлено в 04:52
Финансы
Эксперт оценил качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году
«На фоне существенного роста выдач новых кредитов и увеличения портфеля качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году оставалось на высоком уровне», — убеждён Волков.
Обновлено в 05:14
Финансы
На этот год UBS прогнозирует два повышения ставки Федрезервом
Аналитики UBS Global Wealth Management AG ожидают двух подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2019 году.
Обновлено в 04:26
Финансы
Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб
Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено в 05:00
Финансы
Каким станет курс рубля к началу февраля
Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено 12 января в 22:00
Финансы
На сколько сом обеспечен золотом и валютой. Ответ вас удивит
Редакция Sputnik Кыргызстан решила выяснить, на сколько сом обеспечен золотовалютными резервами.
Обновлено вчера в 22:29
Финансы
«Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года
В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.
Обновлено в 05:59
Финансы
Банк России перевёл часть резервов в юани, йены и евро
Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4%, нарастив при этом долю в евро до 32%, а в юанях до 14,7%.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Минфин разместит допвыпуск ОФЗ для физлиц на 5 млрд рублей
«Минфином России принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS объемом 5 млрд. руб. по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.
Обновлено 11 января в 12:32
Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.
Обновлено 11 января в 06:34
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено 11 января в 02:57
Финансы
Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу
Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено 11 января в 10:18