Финансы
Центробанк намерен возобновить покупку валюты во вторник, 15 января. Об это со ссылкой на заявления официальных представителей Минфина сообщают журналисты «Ведомостей». Как уточняется в сообщении, покупка долларов пройдет по бюджетному правилу — на 15 млрд рублей в день.
iReactor01:46
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Происшествия
Пожар в Киево-Печерской лавре потушен
Обновлено в 13:36
Общество
Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
"В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бастаева к Дудю и Ивлеевой", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Автоспорт
Карякин не смог завершить седьмой этап «Дакара» из-за аварии
Российский гонщик Сергей Карякин не смог завершить гонку на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар"-2019.
Обновлено в 13:23
Политика
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 11:00
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Политика
МИД России объяснил переименование Македонии
Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря
Около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года, утверждают в правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", власти республики опровергают эту информацию.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА нанес поражение "Химкам" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:16
Политика
Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви
Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:46
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага
Обновлено в 08:16
Происшествия
Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах может обрушиться
Как сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев, угроза появилась в последние часы в ходе разбора завалов.
Обновлено в 10:30
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Авто
ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге
Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ
Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено в 14:26
Общество
Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов
Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.
Обновлено в 12:28
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку
Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Два этажа многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:22