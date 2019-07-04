Финансы
Центробанк в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставкиФАН вчера в 08:07
Совет директоров Центрального банка на заседании 26 июля рассмотрит возможность снижения ключевой ставки. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она ответила на вопросы журналистов в рамках Международного финансового конгресса.
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Набиуллина: Банк России рассмотрит в июле возможность снижения процентной ставки на 0,5%
Фонтанка.Рувчера в 07:18
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