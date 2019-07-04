Финансы

Центробанк в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставкиФАН вчера в 08:07

Совет директоров Центрального банка на заседании 26 июля рассмотрит возможность снижения ключевой ставки. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она ответила на вопросы журналистов в рамках Международного финансового конгресса.
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Аналитики усомнились в снижении ключевой ставки Центробанком

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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