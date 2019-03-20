Экономика
Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золотаИнтерфакс 09:38
Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 марта объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 69,1 млн унций (2,149 тыс. тонн), сообщил ЦБ.
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Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета
Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено в 22:48
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено в 22:04
Космос
Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработаны компаниями SpaceX и Boeing.
Обновлено в 21:13
Политика
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
ЖКХ
Губернатор БУРКОВ предложил свой тариф на мусор в Омской области
Сегодня, 20 марта, правление РЭК Омской областиутвердило единый тариф на услуги регоператора по обращению с ТКО – ООО "Магнит" в размере 5213,62 руб. с учетом НДС за тонну мусора в месяц.
Обновлено в 13:09
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Здоровье
Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей
Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 14:14
Политика
Абэ готовится ко встрече с Трампом
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Девочку из московской захламленной квартиры выписали из больницы
ИА «Ореанда-Новости» Девочку, которую обнаружили одну в грязной, захламленной квартире в Москве сегодня 20 марта выписали из детской городской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Тина Канделаки подписала брачный контракт с молодым супругом
Телеведущая Тина Канделаки сообщила о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников
Обновлено в 05:46
Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 09:12
Экономика
СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году
Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
Здоровье
Педиатры из США рекомендуют как можно раньше давать детям потенциальные пищевые аллергены
Ранее считалось, что иммунная система детей в возрасте до трех лет еще слишком незрелая, и потенциальные пищевые аллергены могут спровоцировать ее нежелательные и опасные для здоровья реакции, - поэтому давать их совсем маленьким нельзя.
Обновлено в 11:32
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Обновлено в 22:42
Общество
В Берлине открылся монумент в память об антифашисте Мартине Нимёллере
Церемония открытия скульптурной композиции в память об антифашисте, узнике нацистских концлагерей пасторе Мартине Нимёллере состоялась в среду вечером в германской столице.
Обновлено в 18:11
Политика
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено в 13:12
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59