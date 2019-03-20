Экономика

Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золотаИнтерфакс 09:38

Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 марта объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 69,1 млн унций (2,149 тыс. тонн), сообщил ЦБ.
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Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота

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Банк России незначительно нарастил запасы золота в резервах

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Запасы золота в резервах Центробанка увеличились на 1,5%

Московский Комсомолец22:22

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за февраль выросли на 1,5% - ЦБ

Вестник золотопромышленника09:05

ЦБ за два месяца купил 37 тонн золота

Экономика и жизнь11:01
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Экономика

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Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
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