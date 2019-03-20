Экономика

Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золотаИнтерфакс вчера в 09:38

Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 марта объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 69,1 млн унций (2,149 тыс. тонн), сообщил ЦБ.
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Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота

Интерфаксвчера в 09:38

Банк России наращивает запасы золота в резервах

News.ruвчера в 10:00

Банк России незначительно нарастил запасы золота в резервах

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ТАБЛИЦА-Запасы золота в международных резервах ЦБР в 19г

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Запасы золота в резервах Центробанка увеличились на 1,5%

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за февраль выросли на 1,5% - ЦБ

Вестник золотопромышленникавчера в 09:05

ЦБ за два месяца купил 37 тонн золота

Экономика и жизньвчера в 11:01
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Двое жителей Бурятии изнасиловали девочку и засняли это на видео

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Политика

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

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Обновлено вчера в 17:45
Общество

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Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Новый врио губернатора Челябинской области уже приступил к работе

Обновлено вчера в 02:36
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Биньямин Нетаньяху пообещал помешать Ирану закрепиться в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал противостоять попыткам Ирана закрепиться в Сирии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Роспотребнадзор проверяет стивидоров в Находке из-за угольной пыли

Из-за угольной пыли в бухте Врангеля проверяют стивидоровые компании: «Восточный порт», «Восточная стивидорная компания» и «Восточно-Уральский терминал».
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть

СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол

Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче

Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено вчера в 18:00
Музыка

Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе

Обновлено вчера в 12:16
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Наука

На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника

Обновлено вчера в 05:16
Политика

Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ

Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.
Обновлено вчера в 04:51
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Политика

Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit

Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено вчера в 04:20
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Алина Загитова вышла в лидеры после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, опередив японку Каори Сакамото на пять баллов.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

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Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

«Я всегда с ней в протесте»: Анна Михалкова заявила, что находится в оппозиции с матерью

Во время откровенной беседы стилист заявила, что Михалкова очень мудрая женщина.
Обновлено вчера в 23:38
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