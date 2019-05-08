Центробанк в 2018 году получил убыток в размере 434,7 млрд рублейБанки.ру вчера в 12:48

Убыток Банка России за 2018 год составил 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета мегарегулятора. В 2017 году убыток ЦБ был на уровне 435,3 млрд рублей.

Центробанк в 2018 году получил убыток в размере 434,7 млрд рублей

Здоровье Замглавы Курской области возмутила организация приема пациентов в Обоянской ЦРБ Обоянская центральная районная больница не понравилось гостье, начиная со входа. Хмелевскую возмутила организация приема пациентов.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Авто Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.

Политика Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.

Авто Фанаты Lada сделают «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Происшествия В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.

Происшествия В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота» В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Политика Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Общество В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России "С другой стороны, в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое", - отметил законодатель.

Финансы ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.

Общество Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.

Происшествия Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100 Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.

Театры Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской Режиссер Антон Яковлев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг актрисы Настасьи Самбурской, уход которой из Московского драматического театра на Малой Бронной проходит сегодня одной из главных новостей по разделам "Культура".

Политика В аэропорту Киева задержали оскорблявшего Украину россиянина Из-за нападения на пограничников в аэропорту «Жуляны» в Киеве был задержан гражданин России, который также не смог указать причины своей поездки в страну, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Хоккей Ковальчук назначен капитаном сборной России на чемпионате мира Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России на будущем чемпионате мира, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

Политика Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.

Общество В Туле открылся первый региональный парк «Патриот» Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года.

Происшествия Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100 Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых "черных ящиков", сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

Политика Песков назвал возможным участие Путина в акции «Бессмертный полк» Есть все основания полагать, что президент РФ Владимир Путин примет участие в акции «Бессмертный полк» в 2019 году.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.