Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.

с чего всё началось

Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Шоу-бизнес Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.

Финансы Курс доллара пробил отметку в 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Футбол Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Футбол ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Политика США ввели два новых вида антироссийских санкций В силу вступят два новых вида санкций из шести предусмотренных документов, сообщает The New York Times.Новые санкции вводят запрет на кредитование российского правительства американскими банками, за исключением ссуд для покупки продовольствия.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Технологии Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.

Здоровье Игорь Артамонов раскритиковал безынициативных предпринимателей Врио губернатора Игорь Артамонов провел админсовет в свойственной ему манере.

Общество Четверть россиян потеряла доверие к телевидению Число россиян, доверяющих телевидению, снизилось с 79% до 54% за десять лет.

Политика На Украине рассказали о пропуске россиян через границу Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.

Общество Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.

Политика Минобороны РФ разъяснило размер окладов контрактников с 1 сентября Минобороны РФ разрабатывает поправки в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят предоставить большему числу призывников выбор – служить 1 год по призыву или 2 года – контрактником.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Космос Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна на Юпитере Межпланетная станция Juno передала на Землю свежие фотографии Большого красного пятна на Юпитере, полученные с нового ракурса.

Здоровье Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца Врачи Свердловской областной клинической больницы прооперировали новорожденного через 12 часов после того, как он родился, сообщает ЕТВ.

Экономика С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.

Общество Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.

Происшествия Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.

Политика Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.