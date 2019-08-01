Экономика
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
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с чего всё началось
Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.Ведомостивчера в 17:02
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Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав
Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Обновлено в 01:57
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Энергетика
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
Эксперты объяснили изменение цен на нефть решением президента США ввести дополнительные пошлины на товары из Китая зашедшей в тупик ситуацией с торговой войной между Вашингтоном и Пекином и понижением ключевой ставки ФРС США впервые с 2008 года.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица.
Обновлено вчера в 21:52
Финансы
Ставки по рублевым вкладам снизились в российских банках
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Политика
Китай осудил выход США из ДРСМД
В Министерстве иностранных дел Китая считают, что выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа подорвёт стратегический баланс в мире.
Обновлено в 05:05
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье
В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Спорт
Губанова заявила, что Загитова не заслужила золотую медаль
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13