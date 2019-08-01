Экономика

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02

Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
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с чего всё началось

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.
Ведомостивчера в 17:02

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ЦБ решил узнать обо всех залогах во всех банках

Московский Комсомолец05:38

Российские банки будут отчитываться перед Центробанком о заложенном имуществе

ТагилСити.ру05:24

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Ведомостивчера в 17:02

Заголовки утра. 2 августа

Полит.ру02:00

Банки будут отчитываться перед ЦБ о заложенном имуществе

Финмаркет01:50

Банки будут отчитываться перед ЦБ о залогах и операциях с ними

Банки.ру01:38

ЦБ обяжет банки отчитываться о залогах

Право.ру02:55
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Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Политика

МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Неонацисты намерены создать отряды боевиков на территории Украины — СМИ

Планируется создать организацию «Союз обороны Украины», которая будет иметь разветвлённую сеть региональных центров подготовки, в каждом из которых будут сформированы отряды боевиков-добровольцев.
Обновлено в 05:29
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Политика

Пришло время для мира с Россией, пишет The American Conservative

Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика

Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Кино

Киану Ривз станет главным злодеем нового «Форсажа»

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Россиянина отправили в тюрьму за продажу воображаемых квартир

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и отправил его в тюрьму на шесть лет и шесть месяцев.
Обновлено в 04:28
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия

На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка

По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Гаджеты

Intel начнет выпуск графических карт с модели стоимостью 200 долларов

Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о планах Intel по выпуску дискретных графических решений.
Обновлено в 05:39
Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Политика

ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие

The National Interest назвало ВМФ РФ «смертоносным флотом»

«Россия только что продемонстрировала свой смертоносный флот», – сообщают американские журналисты.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком

Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

Обновлено в 04:09
Авто

Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке

Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили десятку самых популярных легковых автомобилей с дизельным двигателем по итогам продаж на российском авторынке за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 04:28
Общество

Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Политика

Трамп предложил Путину помочь потушить лесные пожары в Сибири

В беседе, которая прошла по инициативе американского лидера, собеседник предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 00:02
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