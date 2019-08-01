Экономика
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
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с чего всё началось
Об ужесточении надзора за работой банков с залогами ЦБ заговорил еще весной прошлого года, объявив о начале залоговой реформы.Ведомостивчера в 17:02
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Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Неонацисты намерены создать отряды боевиков на территории Украины — СМИ
Планируется создать организацию «Союз обороны Украины», которая будет иметь разветвлённую сеть региональных центров подготовки, в каждом из которых будут сформированы отряды боевиков-добровольцев.
Обновлено в 05:29
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Пришло время для мира с Россией, пишет The American Conservative
Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Кино
Киану Ривз станет главным злодеем нового «Форсажа»
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Россиянина отправили в тюрьму за продажу воображаемых квартир
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и отправил его в тюрьму на шесть лет и шесть месяцев.
Обновлено в 04:28
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка
По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Intel начнет выпуск графических карт с модели стоимостью 200 долларов
Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о планах Intel по выпуску дискретных графических решений.
Обновлено в 05:39
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Политика
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
The National Interest назвало ВМФ РФ «смертоносным флотом»
«Россия только что продемонстрировала свой смертоносный флот», – сообщают американские журналисты.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком
Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили десятку самых популярных легковых автомобилей с дизельным двигателем по итогам продаж на российском авторынке за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 04:28
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Политика
Трамп предложил Путину помочь потушить лесные пожары в Сибири
В беседе, которая прошла по инициативе американского лидера, собеседник предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 00:02