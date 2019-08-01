Финансы
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Политика
В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников
Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту.
Обновлено в 02:11
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Хоккей
«Сент-Луис» подписал контракт с российским форвардом Александровым
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым.
Обновлено в 01:54
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
Обновлено в 03:13
Политика
Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года.
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».
Обновлено в 03:00
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске начал врать
Шестилетний сын знаменитого телеведущего Дмитрия Шепелева и ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске с недавних пор начал врать.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В Донбассе без вести пропали 258 человек – СБУ
Без вести пропавшими в Донбассе считаются 258 человек.
Обновлено в 03:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Магуайр разочарован ситуацией с трансфером в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 16:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Кино
Киану Ривз сыграет злодея в спин-оффе «Форсажа»
Киану Ривз исполнит роль главного злодея во второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу», если продолжение будет снято.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году.
Обновлено в 01:45
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16