Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Политика Япония с пониманием отнеслась к позиции США по ДРСМД Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.

Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».

Авто Volkswagen тестирует новый кроссовер для России и Южной Америки Автомобиль был замечен во время испытаний. Уже известно, что версия для Южной Америки и России получит "имя" Volkswagen Tarek.

Политика СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Политика В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего не известно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Кино Вышел трейлер военной драмы «1917» от режиссера Сэма Мендеса В Сети был опубликован первый трейлер военной драмы «1917», где снимутся Ричард Мэдден и Бенедикт Камбербэтч.

Общество Названы российские регионы с наибольшим числом абортов Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться» Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

Футбол «Спартак» договорился о трансфере Тиля "Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.

Политика США могут начать блокаду Венесуэлы Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.

Футбол Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу» Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.