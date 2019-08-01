Финансы
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банкиВедомости вчера в 17:02
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Япония с пониманием отнеслась к позиции США по ДРСМД
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:06
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Эксперты сравнили турбированный и атмосферный моторы
Обновлено в 01:21
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Футбол
«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане
"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария".
Обновлено в 01:16
Авто
Volkswagen тестирует новый кроссовер для России и Южной Америки
Автомобиль был замечен во время испытаний. Уже известно, что версия для Южной Америки и России получит "имя" Volkswagen Tarek.
Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено 31 июля в 21:57
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего не известно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
Дождливая погода ожидается в Иркутской области на выходных
Обновлено в 02:20
Игры
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru.
Обновлено вчера в 07:33
Кино
Вышел трейлер военной драмы «1917» от режиссера Сэма Мендеса
В Сети был опубликован первый трейлер военной драмы «1917», где снимутся Ричард Мэдден и Бенедикт Камбербэтч.
Обновлено в 02:38
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено вчера в 04:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Политика
США могут начать блокаду Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Сирша Кеннеди, внучка экс-генпрокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта, умерла в возрасте 22 лет.
Обновлено в 00:49