Финансы
Центробанк установил официальный курс валюты на 21 августаТелеканал 360° вчера в 09:00
Центральный банк России установил официальный курс валюты на среду, 21 августа. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные регулятора. Курс доллара в среду поднимется на 18 копеек и составит 66,7840 рубля.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика
Трамп рассказал о надежде на возвращение России в G8
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ
Футбольный клуб "Краснодар" в среду встретится с греческим "Олимпиакосом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Политика
Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:38
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Футбол
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В матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» играет с «Велесом», во втором тайме «автозаводцы» уступают со счетом 1:2. Защитник «Торпедо» Роман Шишкин в одном из моментов врезался головой в ограждение.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Происшествия
На Алтае следователь получил 6 лет колонии за серию изнасилований. После выхода по УДО он снова изнасиловал женщину
Бывшего следователя Александра Сатлаева объявили в розыск по делу об изнасиловании девушки в Барнауле, сообщает Интерфакс со ссылкой на следственное управление по Алтайскому краю.
Обновлено в 13:02
Политика
Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши
Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за возможного осуществления пуска испытанной США ракеты из Румынии и Польши.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма
Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
Обновлено вчера в 22:04
Теннис
Грачева вышла в финальный раунд квалификации US Open
Российская теннисистка Варвара Грачева вышла в решающий раунд квалификации Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:30
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей
Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Бойфренд Алены Рапунцель сделал ей предложение
Для многих поклонников «ДОМа-2» сюрпризом стал тот факт, что Рома уже сделал Алене предложение — она показала в микроблоге подаренное ей кольцо, — ведь известно, что он только недавно расстался с женой и оставил 15-летнего сына.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ
8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.
Обновлено в 12:38
Футбол
Леонид Федун: Шюррле – номер один в нашей лиге и чемпион мира, Халк таковым не был
Московский клуб взял игрока в аренду на сезон.
Обновлено в 14:02
Футбол
Сергей Семак пропустит из-за дисквалификации только один матч
Тренер «Зенита» по итогам КДК наказан дисквалификацией на два матча, один из которых – условно.
Обновлено в 11:42
Футбол
Роналду считает, что футболисты слишком дорого стоят
Криштиану Роналду считает, что футбольные клубы слишком много платят за футболистов.
Обновлено в 02:12
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59